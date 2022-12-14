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Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:44

Marmaris'te otele uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu madde imal edip, sattığı belirlenen 3 şüpheli, otele düzenlenen jandarma baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Marmaris’te otele uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Çıldır Mahallesi'nde 3 şüphelinin uyuşturucu madde imal edip, sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 12 Aralık'ta şüphelilerin kaldığı otele baskın yaptı. D.K., M.T. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Otelde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin, bir miktar kubar esrar, esrar karıştırıcı aparat, hassas tartı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu maddeleri arıtmada kullanılan motor ile çok sayıda serum aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Marmaris'te otele uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
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