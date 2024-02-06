Marmaris’te otomobiliyle ağaca çarpan deniz astsubayı hayatını kaybetti

Marmaris Sarıana Mahallesinde Mustafa Münir Elgin Bulvarı üzerinde, Mustafa Oğuz Utlu (24) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mustafa Oğuz Utlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Utlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Utlu'nun aslen Denizli Tavaslı olduğu, Marmaris'te deniz astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.