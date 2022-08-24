Marmaris’te safari aracı devrildi: 5 ölü

MuğlaMarmaris'te turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını kaybettiği, yaralıların olduğu bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, işçileri taşıyan kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 işçi hayatını kaybetti.
Eskişehir'de TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Üzeyir Ergan (20), hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü Cafer Ünal (44) öldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Cavit Bağ (35) yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Semiha Erarslan (67) öldü.
Malatya'da Harun Binbuğa (47), freni boşalan kayısı yüklü kamyonun altında kalarak öldü.
İzmir Menemen'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü Emre Can Yıldırım (25) öldü.
TunaÇAM-Rıdvan UYSAL-ErdoğanCANKUŞ-Hüseyin CUMALI/ SABAH