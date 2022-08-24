Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te safari aracı devrildi: 5 ölü
Giriş Tarihi: 25.8.2022

Marmaris’te safari aracı devrildi: 5 ölü

Marmaris’te safari aracı devrildi: 5 ölü
Muğla Marmaris'te turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını kaybettiği, yaralıların olduğu bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, işçileri taşıyan kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 işçi hayatını kaybetti.
Eskişehir'de TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Üzeyir Ergan (20), hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü Cafer Ünal (44) öldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Cavit Bağ (35) yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Semiha Erarslan (67) öldü.
Malatya'da Harun Binbuğa (47), freni boşalan kayısı yüklü kamyonun altında kalarak öldü.
İzmir Menemen'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü Emre Can Yıldırım (25) öldü.

Tuna ÇAM-Rıdvan UYSAL-Erdoğan CANKUŞ-Hüseyin CUMALI/ SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dar Gelirlilere Destek Paketinde sona gelindi! İcralık borçlara devlet desteği
SON DAKİKA! Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
Son dakika: Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var...
YKS EK TERCİH tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?
EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? EYT masada hangi formüller var? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında açıklama Bakan Bilgin'den geldi!
emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 2022 emekli promosyonu hesaplama 9 bin TL'ye yaklaştı!
iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ödül töreninde duyurdu: Hazine ve Maliye Bakanlığı süratle bu adımı atacaktır!
BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! BİM 30 Ağustos 2022 aktüel ürünler listesinde neler var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’te safari aracı devrildi: 5 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA