Marmaris’te sonbahar tablosu

Doğa harikası, turizmin gözde kenti Marmaris'te, sonbahar renklerinin ortaya çıkmasıyla görsel şölen oluştu. Dünyanın incisinde, maviyle yeşilin buluştuğu noktalara, sonbaharın renkleri de karşınca ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıktı.



Marmaris'te ağaçların sararmasıyla, sonbaharın tüm güzellikleri gözler önüne serildi. Sonbaharın adeta resim yaptığı hissini uyandıran eşsiz güzellikleri kendine hayran bıraktı. Marmaris mavi, yeşil ve sonbahar renklerin buluştuğu günlerde fotoğraf ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu.



TATİLCİLER SONBAHARIN KEYFİNİ ÇIKARDI



Her mevsim tadına doyulmaz bir tatil imkanı sunan turizm cennetinde, tatilciler güzelliğin keyfini çıkardı, renk cümbüşünü fotoğrafladı, sosyal medyada paylaştı. Özellikle şehir merkezindeki sığla ağaçlarının mest eden güzellikleri, kartpostallık görüntüleriyle insanı cezbeden manzara kendine hayran bıraktı.