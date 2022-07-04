Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te tarihi eser operasyonu! 1 milyon liralık heykel ele geçirildi
Giriş Tarihi: 4.7.2022 20:33 Son Güncelleme: 4.7.2022 20:52

Marmaris’te tarihi eser operasyonu! 1 milyon liralık heykel ele geçirildi

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris’te tarihi eser operasyonu! 1 milyon liralık heykel ele geçirildi

Marmaris’te, değeri 1 milyon TL olan Roma dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Marmaris'te A.A. ile M.A. ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık değeri 1 Milyon TL olan heykel ele geçirildi. Şüpheliler, A.A ile M.A. suçüstü yakalandı. Olayla ilgili A.A. ve M.A gözaltına alınarak adli işlemleri başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Emekli zammı netleşti! Memur ve emekli maaş zammı ile en düşük memur ve emekli zammı ortaya çıktı! İşte yeni temmuz maaşları
SSK Bağkur 2022 Emekli zammı ne kadar ve kaç TL? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları netleşti!
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? Zamlı Emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Emekli Temmuz Zammı
Sigara zammı güncel fiyat listesi: 4 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Sigara fiyatları güncel son durum: Sigaraya zam mı geldi? 4 Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düşecek mi, indirim geldi mi? 4 Temmuz 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, ne zamana kadar sürecek? - 2022 LGS tercihleri e okul VBS başvuru ekranı açıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’te tarihi eser operasyonu! 1 milyon liralık heykel ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA