Marmaris’te tarihi eser operasyonu! 1 milyon liralık heykel ele geçirildi

Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Marmaris'te A.A. ile M.A. ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık değeri 1 Milyon TL olan heykel ele geçirildi. Şüpheliler, A.A ile M.A. suçüstü yakalandı. Olayla ilgili A.A. ve M.A gözaltına alınarak adli işlemleri başlatıldı.