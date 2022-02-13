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Giriş Tarihi: 13.2.2022 15:01 Son Güncelleme: 13.2.2022 15:56

Marmaris'te yeşil seferberlik

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris’te yeşil seferberlik

Marmaris’te geçen yaz meydana gelen orman yangınından zarar gören alanları yeşillendirme çalışmaları seferberlik halinde devam ediyor. İçmeler Mahallesinde bir araya gelen gönüller, yanan alanları fidanlarla donattı. Gönüllülere ön ayak olan doğa aşığı Ali Demirtaş, “Amacımız biran önce, İçmeler’in dört yanını ağaçlandırmak ve eskisinden daha yeşil yapmak” dedi.

Gözde turizm merkezi Marmaris'te, geçen yaz meydana gelen orman yangını felaketinde yaklaşık binlerce hektarlık alan küle döndü. Marmaris'te yaşayan turizmci Ali Demirtaş (42), doğa harikası ormanların küle döndüğünü görünce dayanamadı. Yeniden yeşile boyamak için harekete geçti. Gönüllü olarak yöreye özgü tohumlar toplamaya başladı. Keçiboynuzu, çitlembik, kızılçam, defne, akasya, erguvan, güveyfeneri, meşe ve atkestanesi gibi binlerce tohum tedarik etti. Doğa aşığı Demirtaş, girişimleri sayesinde Marmaris Doğa koruma ve Ağaçlandırma Derneğinin kurulmasına ön ayak oldu.

FİDANLARLA DONATTILAR

Dernek üyeleri ve orman gönüllüleri İçmeler Mahallesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Gönüllüler, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nden aldıkları 400 keçiboynuzu ve 400 karaservi fidanını cennet Marmaris'in küle dönen ormanlarını fidanlarla donattı. Bununla birlikte haftanın belli günlerinde akasya, erguvan, meşe, sumak, hayıt tohumları ekti.

"DAHA YEŞİL YAPACAĞIZ"

Orman yangının zarar gören alanları yeşillendirmek için çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden doğa aşığı Ali Demirtaş, "Bölgedeki fidan dikme çalışmamızı görenler bize destek oluyor. Dernek kuracak kadar büyüdük. Sosyal medya paylaşımlarımı gören birçok kişi biz de fidan alalım dediler ve şuana kadar birçok fidan alıp diktik. Gönüllü olarak yapıyoruz. Bölgeyi yeşillendirmek için adeta seferberlik başladı. Birçok yerden destekler alıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımla dikim yapıyoruz ve sonrasında da orman işletme fidanlara can suyu veriyor eğer yağmur yağmayacaksa. Gönüllü arkadaşların içinde birçok ülkeden kişi var. Farklı günlerde fidan dikme ve tohum serpme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız; biran önce, İçmeler'in dört yanını ağaçlandırmak ve eskisinden daha yeşil yapmak" diye konuştu.

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Marmaris'te yeşil seferberlik
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