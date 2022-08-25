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Giriş Tarihi: 25.8.2022 17:15 Son Güncelleme: 25.8.2022 17:41

Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Bilirkişi heyeti oluşturuldu

Marmaris’teki  5 Iraklı turist hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı cip safari faciasında yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A gözaltına alınmıştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konunun uzmanı olan bilirkişiler görevlendirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Bilirkişi heyeti oluşturuldu

Marmaris'te 24 Ağustos saat 17.00 sıralarında turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi. Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki otomobile ön kısmından çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 4'ü Iraklı turist 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Elim kazada Iraklı Ali Jaudat Kadhim, Mohammed Saddar, Ayah Mustafa Abdulhased, Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi hayatını kaybederken, Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (29) Çayn Şuayp Mohammed (24) ve Murtaza Aslan (61) yaralandı.

BİLİRKİŞİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 2 savcının görevlendirildiği yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A gözaltına alındı. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konunun uzmanı olan bilirkişiler görevlendirildi. Kazaya karışan araç, kazanın meydana geldiği yol, aracın teknik özellikleri konusunda teknik inceleme yaptırılacağı kaydedilirken, bilirkişi raporu alınacağını açıklandı.

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Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Bilirkişi heyeti oluşturuldu
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