Marmaris’teki evde skandal görüntüler! Çok sayıda çürümüş hayvan ölüsü bulundu

İkamet sahibi 74 yaşındaki H.A. ile görüşüldü. H.A., 14-15 tane hayvan olduğu için ikamete girilmesine izin vermedi. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı çıkarıldı.

Yapılan aramada, ikamet içerisinde çeşitli cinslerden tehlikeli cinslerin de olduğu çok sayıda canlı köpek görüldü. Belediye ekiplerince hayvanlar güvenli alana alındı.

Yapılan aramada çok sayıda çürümüş hayvan ölüsüne rastlandı. İkamet sahibi H.A. gözaltına alındı. Canlı hayvanların Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceği bildirildi. Hayvanların ölüm sebebi konusunda veteriner hekim bilirkişi ivedi olarak görevlendirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.