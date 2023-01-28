Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’teki felakete uzman yorumu: Körfez ve marina dolma tehlikesiyle karşı karşıya!
Giriş Tarihi: 28.1.2023 16:00 Son Güncelleme: 28.1.2023 16:18

Marmaris’teki felakete uzman yorumu: Körfez ve marina dolma tehlikesiyle karşı karşıya!

Marmaris'te fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış afete dönüştü. Dereler taştı, drenaj hatları yetersiz kaldı. Doğa harikası bölgede sel, taşkın ve baskınlar yaşandı. Yanan tepelerden akan sular, turkuaz denizi kahverengiye dönüştürdü.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris’teki felakete uzman yorumu: Körfez ve marina dolma tehlikesiyle karşı karşıya!

Marmaris'te fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreyi buldu. Fırtınadan dolayı dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi. Ev ve işyerlerini su bastı. Metrekareye yaklaşık 120 kilogram yağış düştü.

Yangın felaketi nedeniyle orman alanları yok olan İçmeler'de yine su baskınları ve taşkınlar meydana geldi. Doğa harikası bölge, hemen her yağışta erozyon, heyelan, taşkın ve baskınlara maruz kaldı. Dereler taştı. Toprak ve tomruklar, yüzeysel akışla dağlardan sokaklara taşındı. Altyapı hatları tıkandı. Kanallar yetersiz kalınca, yerleşim yerleri sele teslim oldu. Ev ve işyerlerini su bastı. Felaketi yaşayan Marmarisliler canından bezdi.

DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Uyarılara rağmen alınamayan önlemler yüzünden meydana gelen çevre felaketinden Marmaris Körfezi de nasibini aldı. Yanan tepelerden toprak, çakıl taşları sel sularıyla denize sürüklendi. Bu sebeple turkuaz deniz kahverengiye büründü. Deniz ekosistemi yıkıma uğradı. Bu durum deniz canlılarının yaşamını tehdit etti. Turkuaz rengi ile turistleri büyüleyen denizin son halini görenler gözlerine inanamadı.

KENTSEL ALTYAPI YETERSİZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaşanan taşkınların, artan yağış şiddetinin, ormanları yanması nedeniyle yeterli ölçüde tutulamadan akışa geçmesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Ceyhun Özçelik, "Marmaris'in özellikle İçmeler'de kentsel altyapısı yağmursuyu drenajı noktasında yetersiz durumdadır. İçmelerin yerleştiği vadi boyunca yamaçlardan gelen suyu toplayan yan kolun tamamı kapatılmış durumdadır. Sol sahilden gelen yağmur sularının, doğa drenaj hattına akışı kesilmiştir. Bu kanalın kapasitesi yetersiz olduğu gibi, yer yer sert kurplarla yön değiştirmektedir" dedi.

DERE YATAKLARINDAKİ YAPILAŞMA KALDIRILMALI

Dere yataklarındaki yapılaşmanın zamanla kaldırması gerektiğini belirten Özçelik, yeni drenaj hatlarının yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Özçelik sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca yanan yamaçlardan gelen yağmur suları bolca rüsübat, askıda ve yüzen katı madde içerdiği için, söz konusu bu kanal kesit değişimlerinde, menfez vb sanat yapılarında ve 90 dereceye yaklaşan kurplarda tıkanarak suyun geri tepmesine yol açmaktadır. Su seviyesi artınca kanal tabanındaki hidrostatik yük artmakta gayrinizami kanal yıkılmaktadır. Yıkılmayan kesimlerde taşarak şehir içerisine yayılmak suretiyle zararlara yol açmaktadır. Dere yatakları ve drenaj hatları üzerindeki yapılaşmanın zamanla kaldırılması, yenilerine izin verilmemesi gerekmektedir.

Yanan alanlardan gelen sürüntü maddesi, askıda ve yüzen katı maddelere karşı önlemler alınmalıdır. Yanan alanlardan gelen sürüntü maddesi ve askıda katı maddeler malesef yetersiz olan yağmursuyu drenaj hattında tıkanmalara yol açmaktadır. Tabandaki, askıdaki ve yüzen kirleticiler sel sularıyla taşınarak, mavi Marmaris'i kahverengiye boyamaktadır. Körfez boyunca oluşan bu etki hava fotoğraflarında açık bir biçimde görünmektedir. Özellikle marina söz konusu etkiler sürerse birkaç yıl içerisinde dolma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu etkileri azaltmanın yolu uzun vadede ağaçlandırma, kısa vadede teraslama ve de drenaj ağı boyunca küçük ölçekli filitre, ızgara, tersip bendi vs tutucu tesisler oluşturulmasıdır."

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Marmaris’teki felakete uzman yorumu: Körfez ve marina dolma tehlikesiyle karşı karşıya!
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