Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde bulunan otogar yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alanın zirvesine doğru ilerledi. Saat 18.06'da yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına, arazöz ve helikopterler yangına müdahale etmeye başladı. Sarp arazi yapısı yangına karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Yangına ilk etapta 10 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Havadan ve karadan yoğun ve başarılı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.