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Giriş Tarihi: 28.7.2022 21:00 Son Güncelleme: 28.7.2022 21:53

Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris’in Sarıana Mahallesi’nde bulunan otogar yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. Sarp arazide çıkan yangına ilk etapta  10 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Havadan ve karadan yoğun ve başarılı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde bulunan otogar yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alanın zirvesine doğru ilerledi. Saat 18.06'da yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına, arazöz ve helikopterler yangına müdahale etmeye başladı. Sarp arazi yapısı yangına karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Yangına ilk etapta 10 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun ve başarılı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
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