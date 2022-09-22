Marmaris’teki orman yangını şüphelisine ev hapsi!

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda 22 Eylül saat 12:30 sıralarında yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangınla mücadeleye belediye ekipleri, emniyet, gönüllüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balan Dağı sırtlarına doğru ilerledi. Muğla Valiliği, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

EV HAPSİ VERİLDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındığını duyurdu. Yangının Adaağzı mevkiindeki arı kovanlarının önüne yakılan ateş sonucu çıktığı belirtildi.

Yangınla ilgili 85 yaşındaki arıcı M.Y.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Soruştmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan M.Y. ise yangını kendisinin çıkarmadığını, ateşi kovanlarına 10 metre mesafedeyken gördüğünü ancak engel olamadığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahkemeye çıkarılan M.Y.'ye, yaşı ve yangını söndürmeye çalışırken yaralanması nedeniyle ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulandı.