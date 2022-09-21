Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’teki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 21.9.2022 19:46 Son Güncelleme: 21.9.2022 20:00

Marmaris’teki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler sevk edildi. Yangının Adaağzı mevkiindeki arı kovanlarının önüne yakılan ateş sonucu çıktığı açıklandı. Yangınla ilgili 85 yaşındaki arıcı M.Y. gözaltına alındı. Yangın henüz kontrol altına alamadı, akşam saatlerinde kara ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "714 personel, uçak ve helikopter ile müdahale sürüyor. Yangın kontrol altına alınmak üzere" açıklamasında bulundu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris’teki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangına 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 983 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahale devam ediyor. Çevre ilçelerden destek ekipleri yönlendirildi.

Yangınla mücadeleye belediye ekipleri, emniyet, gönüllüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balan Dağı sırtlarına doğru ilerliyor. Muğla Valiliği, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

YANGINLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındığını duyurdu. Yangının Adaağzı mevkiindeki arı kovanlarının önüne yakılan ateş sonucu çıktığı ortaya çıktı. Yangınla ilgili 85 yaşındaki arıcı M.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde (M.Y. 1937.lu ) isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği, yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

BİR ORMAN PERSONELİ YARALANDI

Marmaris'teki yangında söndürme çalışmalarına katılan orman personeli Remzi Kırca, dağlık arazi düşerek yaralandı. Kırca, sağlık ekipler tarafından hasteneye kaldırıldı.

Havanın kararmasıyla yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Marmaris’teki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor
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