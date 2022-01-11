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Giriş Tarihi: 11.1.2022 16:29 Son Güncelleme: 11.1.2022 16:30

Marmaris'teki sapık hakkında flaş gelişme!

İHA
Marmaris’teki sapık hakkında flaş gelişme!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs, savcılığın itirazı ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tekrar hakim karşısına çıkan A.K. (47) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine yollandı...

İğrenç olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşti. Meydanda arkadaşlarını bekleyen B.Ö (22) ve G.Ö (21) bir erkeğin kendilerine bakarak taciz girişiminde bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile hem görüntü kaydedip hem de şahsa bağıran genç kızlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri yaptıkları ilçe güvenlik kameraları ile tacizciyi tespit ederek yakaladı. Savcılığın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 47 yaşındaki A.K., emniyet merkezinde yapılan ilk sorgusunda olayı hatırlamadığını çok alkollü olduğu için yaptığının farkında olmadığını ve pişman olduğunu belirtti. Çıkarıldığı mahkemece kamu davası açılan ve adli kontrol şartıyla ev hapsi verilen A.K., savcılığın itirazı üzerine yakalama emri çıkarıldı. Emniyet ekiplerince yakalanan A.K. mahkemeye sevk edildi. Bugün yeniden hakim karşısına çıkan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Marmaris'teki sapık hakkında flaş gelişme!
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