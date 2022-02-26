Marmaris’teki Ukraynalılardan destek çağrısı

Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği, Atatürk Meydanı'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Marmaris'te yerleşik yaşayan Ukraynalılar, Atatürk Meydanında toplanarak basın açıklaması yaptı. Ellerine bayrak ve dövizlerle saldırıyı kınayan Ukraynalılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Yapılan açıklama, "Biz, Türkiye'deki Ukrayna toplulukları, tüm ülkelerin liderlerine ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Sizleri Ukrayna'yı desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

UKRAYNA'YI İÇTENLİKLE DESTEKLEMENİZİ TALEP EDİYORUZ

Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkür eden topluluk, "Ukrayna, Türkiye gibi demokratik ilke ve değerlere dayanmaktadır. Ukrayna, Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir, hiçbir zaman yabancı topraklara tecavüz etmemiştir, ancak kendi topraklarını ve devletini cesurca savunmak amacındadır. Türk dostlarımıza ve Türkiye Cumhurbaşkanına siyasi, askeri ve manevi destekleri için teşekkür ederiz. Türkiye'deki Ukraynalılar adına, sivil nüfusunu, egemenliğini ve toprakla Ukrayna'yı içtenlikle desteklemenizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.