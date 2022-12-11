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Giriş Tarihi: 11.12.2022 20:07 Son Güncelleme: 11.12.2022 20:31

Marmaris’teki vahşetin faili akıl hastanesine gönderildi! Çok sayıda çürümüş hayvan ölüsü bulunmuştu!

Marmaris Armutalan’da bir evde yaşanan vahşette yeni gelişme yaşadı. 22 kedi ve 7 köpeğin eziyet çektirilerek öldürülmesinden sorumlu bulunan 74 yaşındaki Hikmet Akarca, Sulh Ceza Hakimi kararıyla 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’ne mevcuden sevk edildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris’teki vahşetin faili akıl hastanesine gönderildi! Çok sayıda çürümüş hayvan ölüsü bulunmuştu!

Marmaris Armutalan'da bir adreste çok sayıda ölü kedi ve köpeklerin olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yerine Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle görevlendirildi. İkamet sahibi 74 yaşındaki Hikmet Akarca ile görüşüldü. Akarca, 14-15 tane hayvan olduğu için ikamete girilmesine izin vermedi. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı çıkarıldı.

Yapılan aramada, ikamet içerisinde çeşitli cinslerden tehlikeli cinslerin de olduğu çok sayıda canlı köpek görüldü. Belediye ekiplerince hayvanlar güvenli alana alındı. Yapılan aramada çok sayıda çürümüş hayvan ölüsüne rastlandı. İkamet sahibi H.A. gözaltına alındı. Canlı hayvanların Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceği bildirildi. Hayvanların ölüm sebebi konusunda veteriner hekim bilirkişi görevlendirildi.

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin, veteriner hekimler kurulu bilirkişi raporuna göre, 22 kedi ve 7 köpeğin ölümünden sorumlu bulundu. Psikyatri uzmanı raporuna göre, şüpheli Akarca'nın akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirtildi. Akarca, Sulh Ceza Hakimi kararıyla 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne mevcuden sevk edildi.

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Marmaris’teki vahşetin faili akıl hastanesine gönderildi! Çok sayıda çürümüş hayvan ölüsü bulunmuştu!
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