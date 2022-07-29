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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:32

Marmaris'teki yangının çıkış nedeni için özel ekip kuruldu

Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

DHA
Marmaris’teki yangının çıkış nedeni için özel ekip kuruldu

Marmaris ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden ilçe halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 200 işçi ile karadan müdahale edildi. Hava araçların hızlı ve etkin müdahalesi sonucu alevlerin önü tepeye ulaşmadan kesildi. Söndürülen yangında 2 hektar orman zarar gördü.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Marmaris'te geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 9 günde söndürülmüştü. Yangında 9 bin hektar alan zarar görüştü.

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Marmaris'teki yangının çıkış nedeni için özel ekip kuruldu
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