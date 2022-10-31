Marmaris’ten kahreden haber! Minik Enes okul yolunda hayatını kaybetti

Marmaris Değirmenyanı mevkisinde, Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Enes Düldül, sabah okula gitmek üzere evden ayrıldı. Okul servisine yetişmek için Değirmenyanı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes'e, A.B. (52) yönetimindeki kamyonet çarptı. Minik Enes, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minik Enes'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Enes'in cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü A.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.