Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’ten kahreden haber! Minik Enes okul yolunda hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:34 Son Güncelleme: 31.10.2022 12:47

Marmaris’ten kahreden haber! Minik Enes okul yolunda hayatını kaybetti

Marmaris’te sabah okula gitmek için evden ayrılan 10 yaşındaki Enes Düldül, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’ten kahreden haber! Minik Enes okul yolunda hayatını kaybetti

Marmaris Değirmenyanı mevkisinde, Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Enes Düldül, sabah okula gitmek üzere evden ayrıldı. Okul servisine yetişmek için Değirmenyanı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes'e, A.B. (52) yönetimindeki kamyonet çarptı. Minik Enes, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minik Enes'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Enes'in cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü A.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Burak Haktanır'dan sert tepki! ‘Film festivalleri devlete laf sokma yerine dönüştü!’
Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
KYK BURS BAŞVURULARI SAYFASI | e-Devlet GSB KYK burs ve kredi başvuruları 2022 başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
FETÖ’nün firar rotası
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Gözde'nin iki kader günü
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’ten kahreden haber! Minik Enes okul yolunda hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA