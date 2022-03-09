Mart ayında kış geri geldi

Son günlerde bahar havasının yaşandığı ilimizde dün etkili olan kar yağışı sonrası tekrar cadde ve kaldırımlarda kar temizleme mesaisi başladı. Kar küreme ekipleri kaldırımları kardan arındırarak vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için mücadele ederken, iş makineleri de araç trafiğine engel teşkil eden kar kütlelerini cadde ve sokaklardan temizledi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Partili Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçtiği bir bölgedeyiz. Aralık, Ocak ve Şubat ayları içerisinde tekrar tekrar tüm ana arterler ve bağlantı yollarındaki kar kütlelerini şehir dışına taşımıştık. Bugün etkili olan kar yağışı sonrası tekrar tüm ekiplerimiz ile harekete geçtik. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Allah'ın izniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bu çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Hava koşullarından dolayı bir işi tekrar tekrar yapmak zorunda kalabiliyoruz. Belediyecilik böyle bir şey. Bizler bu tür durumlarda vatandaşlarımızın yaşam konforunu en üst seviyede tutmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

KAR TATİLİ

Bitlis'te Mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.