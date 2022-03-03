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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Mart karı okul tatil ettirdi

Mart karı okul tatil ettirdi

İç Anadolu ve Batı Karadeniz’i etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 10 ilde eğitime ara verildi. Antalya’da ise fırtına ve hortum, ağaçları kökünden söktü, seraları yerle bir etti

Balkanlar'dan gelen mart karı, yurdun batı bölgeleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'i etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur ve Denizli'de il genelinde, Muğla'nın 3, Konya'nın 21, Çankırı'nın 5, Samsun'un 3, Kastamonu'nun merkez ve bir, Kütahya ve Eskişehir'in birer ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Sinop'un tüm ilçelerinde, taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Muğla-Denizli karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle oğlu, gelini ve iki torunuyla yolda kalıp fenalaşan, 3 ay önce kalp ameliyatı olan Huriye Yagaç (61), ekipler tarafından kurtarıldı.



'1500 DÖNÜM HASAR VAR'
Antalya Alanya'daki Türkler Mahallesi'nde önceki gece çıkan hortumda, Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'nin camları kırılırken, kiremitler etrafa saçıldı. Yatılı kalan bir öğrenci yaralandı. Serik ilçesinde çıkan hortumda, Merkez Cami minaresi müezzinin lojmanının üzerine devrilirken, ağaçlar kökünden söküldü, evler de zarar gördü. Bir vatandaşın 20 bin metrekare üzerine kurulu muz serası ile Çandır Mahallesi'nde 150 metre genişlikte 7 kilometre uzunlukta alanda kurulu serası yerle bir oldu. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, "1000-1500 dönüm gibi hasarımız var" dedi.

Tolga YANIK - Erdoğan ÖZTÜRK - Kasım ŞAHİN - Ata Gündüz KURŞUN - Ercan TOPAÇ - Mehmet AL / SABAH

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Mart karı okul tatil ettirdi
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