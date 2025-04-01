Mart yağmurları barajlara yaradı: İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80.15 oldu

İstanbul'da Mart ayı sonlarına doğru etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, ciddi şekilde yükselişe geçti. İklimsel değişiklikten dolayı kış mevsiminde yeterli yağmurun yağmaması akıllara kuraklık tehlikesini getirmişti. Barajların bir kısmı kuruma tehlikesi geçirirken bir çok barajda da doluluk oranı yüzde 30'lara kadar düşmüştü.

Mart ayı içerisinde aralıklı olarak etkili olan yağışlar barajlardaki seviye oranını ciddi şekilde arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 1 Nisan itibariyle yüzde 80.15'e yükseldi.

Verilere göre, Elmalı yüzde 94,04 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle: Ömerli yüzde , 3,71, Darlık yüzde 78,37, Elmalı yüzde 94,04, Terkos yüzde 80,62, Alibey yüzde 64,04, Büyükçekmece yüzde 75,28, Sazlıdere yüzde 58,36, Istrancalar yüzde 39,58, Kazandere yüzde 85,25, Papuçdere yüzde 84,33.