Martin Scorsese Filmleri - IMDB Puanları İle Martin Scorsese’in En İyi Filmleri

Martin Scorsese filmleri söz konusu olduğu zaman sinema ile biraz ilgisi olan hemen herkes en az bir Scorsese filmi söyleyerek konuya dahil olabilirler. Yıllarca yarattığı inanılmaz karakter öyküleriyle popülerliğini dünya çapına yaymayı başarmış olan Martin Scorsese'in en iyi filmlerini sinemasever okurlarımız için derledik. Peki ya en çok izlenen Martin Scorsese filmleri hangileridir? Detaylı bilgiyi içerikten edinmek mümkün.

Martin Scorsese Filmleri

Martin Scorsese pek çok kült denebilecek filme imza atmış son derece başarılı bir yönetmendir. Amerikalı bir film aktörü olarak Hugo, Zindan Adası, Casino gibi dünyanın her yerinden izleyicinin takdirini kazanmış olduğu filmlerin yapımına imza atmıştır. İçeriğin devamında Martin Scorsese'in en iyi filmlerini imdb puanlarıyla birlikte aktardık.

Martin Scorsese'in En İyi Filmleri

En beğenilen ve en popüler Martin Scorsese eserlerini değerleri sinemasever okuyucularımız için derledik. Listedeki filmler en yüksek imdb puanları gözetilerek seçilmiştir. Sıralama rastgeledir.

1- Taxi Driver (1976) – 8.2 IMDB Puanı

Askerde yaralanmış olan bir adamın akli dengesi artık eskisi kadar sağlam değildir. Geceleri taksiye çıkan adam şehrin yozlaşmış ritmine ayak uydurmakta başarılı oluyor. Bu hayat onun şiddetli eylem dürtüsünü körüklemektedir.

2- İyi Dostlar (1990) – 8.7 IMDB Puanı

Martin Scorsese'in en bilinen yapıtlarından olan İyi Dostlar filminde Henry Hill adlı karakterin mafya yaşamının hikayesi konu alınmaktadır. Karısı Karen Hill ile İtalyan-Amerikan suç örgütlerinde bulunan suç ortakları Jimmy Conway ile Tommy DeVito'da filmin ana karakterlerindendir.

3- Kumarhane (1995) – 8.2 IMDB Puanı

Çok yakın olan iki arkadaşın arasında belli başlı hikayeler gelişir. Bu hikayelerin temel özelliği içinde açgözlülük, para ve güç hırsı, aldatma gibi özelliklerin olması. Mafya yöneticisi ve bir kumarhane yöneticisi olan iki farklı karakterin öyküsü.

4- Ayrılanlar (2006) – 8.5 IMDB Puanı

Martin Scorsese'in yönetmenliğini yaptığı filmde Leonardo DiCaprio ve Matt Damon gibi muhteşem iki oyuncu yer almaktadır. Gizli görevdeki bir polis ve onun yanındaki köstebeğin hikayesinde Güney Boston'da bulunan İrlandalı bir çeteye sızılmaya çalışılmaktadır.

5- Zindan Adası (2010) – 8.2 IMDB Puanı

1954 yılında ABD polis teşkilatı, deliler hastanesinden kaçan bir katilin ortadan ansızın kaybolması hakkında araştırma yürütmektedir. Bir polis memuru bu göreve atandıktan sonra enteresan onun için enteresan olaylar gelişmeye başlayacaktır…

6- Wall Street'in Kurdu (2013) – 8.2 IMDB Puanı

Jordan Belfort'un hikayesini anlatan filmde Jordan lüks bir hayatı olan zengin bir borsacıya dönüşecektir. Fakat bu hayatın suç, yolsuzluk ve hükümetle ilgili belli başlı problemlerden doğan farklı sorunları vardır.