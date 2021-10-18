Martının çaresizliği

İzmir'de olta balıkçılarının kullandığı balık maketli sahte balık yemi, bu kez bir martıya takıldı. Maket balığı gerçek zannederek yemeye çalışan martının gagasına olta iğnesi saplandı.

Pasaport İskelesinde Doruk Kuban tarafından fotoğraflanan martı görenlerin yüreğini sızlattı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise gagasına olta iğnesi saplanan martıyı sosyal medya hesabından " Bu martı günlerdir İzmir Pasaport iskelesinde bu kanca ile dolaşıyormuş. Küçücük şeyler nelere sebep oluyor. Keyfimiz yüzünden bazı canlar günlerce nasıl uzun süre acı çekiyor görün istedim. Doruk Kurban yakalamak için uğraşmış ama uçtuğu için bu mümkün olmamış. Kim bilir ne zamandır böyle" notuyla paylaştı.

Martı paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı "Dünyaya zarar veren tek canlı biziz" yorumunda bulundu.