Masa ressamına burs desteği

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde piknik masalarına kalemle çeşitli resimler yapan 19 yaşındaki Elif Başdemir'i bursla ödüllendiren Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva "Keşke herkes kamu malına zarar vereceklerine bu gençlerimiz gibi güzelleştirseler. Genç yetenekleri keşfedip onları gün ışığına çıkarmak bizim görevlerimiz arasında" dedi. Belediyemizin sosyal medya hesabı üzerinden bu resmi yapan kişiye çağrıda bulunduklarını belirten Başkan Cıva, "Geldi tanıştık ve kendisine eğitim hayatı boyunca burs vereceğimizi söyledik" dedi. 19 yaşındaki Elif Başdemir ise "O gün arkadaşlarım ile buluşmak için kameriyede bekliyordum. Resim kalemlerim yanımda idi, zaten resim yapmayı çok seviyorum, beklerken yapılan bu güzellikleri güzelleştirmek için resim yaptım" dedi.