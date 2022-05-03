Olay Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede 23 Nisan günü gece saat 00.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Engin Salçan, kafede buluştuğu arkadaşlarıyla bir masada oturup sohbet ediyordu. Bu esnada 2 motosiklet Salçan'ın bulunduğu kafenin önüne yanaştı. Motosikletli gruptan 3 kişi kafeye girdi, 2 sürücü ise motosikletlerin başında beklemeye başladı. Kafalarında kaskla Salçan'ın bulunduğu masaya yaklaşan saldırganlar, arkalarında sakladıkları silahları çıkartarak Engin Salçan'a doğru ateş açtı. Genç adam vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı, aynı masada bulunan Gönül I. ise kolundan vuruldu. Masanın etrafı bir anda kan gölüne dönerken, saldırganlar ise hazırda bekleyen motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

ENGİN ÖLDÜ GÖNÜL YARALI

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Engin Salçan hayatını kaybetti. Kolundan vurulan kadının ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı anına dair görüntülerde ortaya çıktı.

Masada kanlı infaz! Engin öldü, Gönül yaralı | Video

SİLAH KULLANAN YAKALANDI, TUTUKLANDI

Yaşanan saldırının ardından İstanbul Emniyeti kayıplara karışan şüphelilerin peşine düştü. Kısa süre sonra olayda silah kullandığı öne sürülen Ramazan A. gözaltına adı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilirken adliyeye çıkarılan Ramazan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.