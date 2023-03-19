Masaj salonlarına fuhuş baskını

Diyarbakır'da, lüks plazalarda, masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. İnternet üzerinden reklam veren masaj salonlarının, müşterilerine telefonda şifreli konuşarak randevu verdiğini belirleyen ekipler, şebekenin fuhuşu 'özel terapi' olarak adlandırdığı ve bunun için gelen müşterilerini de özel odalarda ağırladığını tespit etti. Tüm deliller toplandıktan sonra belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Kıskaç" adı verilen operasyonda, kapıları açılmayan masaj salonlarına çilingirle girildi. Aralarında plaza girişinde görev yapan ve müşterileri yönlendirip polis geldiğinde ise masaj salonu çalışanlarını uyaran bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Adreslerdeki cep telefonları ve bilgisayarlara el konulurken, masaj Salonları da mühürlendi. Salonları işleten kişilere yüksek miktarda idari para cezası uygulandı.