Masaj salonlarına fuhuş baskını

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada "masaj salonu ve fuhuş evlerinde yerli ve yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı" ihbarı üzerine 3 ay süreyle teknik takip yapıldı. Teknik takip sonucunda 22 şüphelinin olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması ve fuhuş faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. 33 ayrı adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda masaj salonlarının ve fuhuş evlerinin sahipleri olan 22 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırılan 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 mağdur kadın kurtarıldı.