Masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube ekiplerince Fuhuş Çetesine eş zamanlı operasyon düzenledi. İki aylık teknik takip ardından operasyon yapıldı. Lüks plazalarda, fizyoterapi merkezi, güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 7 kişi tutuklanırken, MASAK'ın çalışmaları sonucu, yaklaşık 11 milyon lira değerindeki taşınmazlara ele konuldu. Operasyonda, söz konusu güzellik ve masaj salonları mühürlenerek kapatılırken, yüksek miktarlarda idari para cezası uygulandı.'Bypass' adı verilen operasyonda polis 10 kişiyi gözaltına aldı. 7'si cezaevine konuldu.