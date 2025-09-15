Masaj salonlarını fuhuş için kullandılar

Konya'da fuhuş çetesine yönelik düzenlenen ve şüphelilerden 19'unun tutuklandığı soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. 33 sanık hakkında 10 yıldan 147 yıla kadar değişen cezalar istenen iddianamede fuhuş şebekesinin nasıl çalıştığına dair detaylar da yer aldı. Masaj salonu tabelası altında fuhuş yapıldığına yer verilen dosyada, kadınların boş senetlere imza attırılarak zorla çalıştırıldığı belirtildi.Masaj salonu sahiplerinin polis baskınına karşı özel selektör uyarı sistemi ile önlem aldıkları da ortaya çıktı. Mağdurlardan A.Ö. isimli kadın verdiği ifadede, "İşyerinde kumandalı bir selektör sistemi vardı. Kumanda işyerinde müdür olan ve kasada duran D.E. isimli şahısta dururdu. Polisler geldiğinde masaj odalarındaki masözleri uyarmak için bu kumandaya basılırdı ve masözlerin erkek müşterilere uygunsuz yakalanmalarını önleme amacıyla kullanılırdı" dedi.Aralarında yaşı küçük kızlarında olduğu 65 kadın mağdur olarak dosyada yer alırken, en dikkat çeken kişi ise 24 yaşındaki Demet Aydın oldu. Türkiye, Demet Aydın'ı 3 yıl önce eski patronu Murat Demirci (44), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (27) ile arkadaşları Tuğba Demirci (25) tarafından zorla getirildiği rezidansta saçlarını kesip, vücudunda sigara söndürerek işkence yapılmasıyla tanımıştı. SABAH'ın duyurduğu ve mağdur isimlerden olan Demet Aydın, fuhuş iddialarını yalanlarken, A.Ö. isimli kadın verdiği ifadede Demet Aydın'ın fuhuş yaptığı yönünde ifade verdi.