Haberler Yaşam Haberleri Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 28.5.2023 04:44

Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta bir masaj salonunda çıkan kavgada bir kişi kafasından vurularak kaldırıldığı hastanede ölürken 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı

İHA
Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Uşak'ta Dikilitaş Mahallesi'ne bağlı Barbaros Caddesi'nde bir masaj salonunda meydana geldi. İddialara göre masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.'nun arkadaşı Özay Kavcı'yı kafasından tabancayla vururken işletme M.O.'yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı. Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerce şüpheli N.Ö.'yü arama çalışması başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
CHP'de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
PKK’nın paçavrasından Kılıçdaroğlu’na açık destek
Hepsine bulaştırdı
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
ARKADAŞINA GÖNDER
Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA