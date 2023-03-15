‘Masal’ gerçeğe döndü

Hatay'da yaşayan Cuma Ali ve Nesrin Bakkaylı çiftinin 7 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen kızları Masal'a beyin kanaması teşhisi konuldu. Tedavi gördüğü özel hastane, 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar görünce, Masal bebek Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi edilen Masal bebek sağlığına kavuştu. Depremden sonra bir hayırseverin yardımı ile Mersin'e yerleştirilen aile, kızlarının Konya'da olduğunu haber alır almaz buraya geldi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden baba Cuma Ali Bakkaylı, Masal bebeğin kendi çocukları olduğunu söyledi. Savcılık kararı ile babadan alınan örneklerle yapılan DNA testi de Masal bebek ile eşleşti. Çift, sonunda çocuklarını kucaklarına aldı. Baba Bakkaylı, "Depremin acısı içimizde ama ayakta durmak zorundayız. Masal'ımıza da kavuştuk ve aile tablomuz tamamlandı. Artık güzel bir hayat kurmak istiyoruz. Kızımıza bakan doktorlarımızdan, devletimizden Allah razı olsun" dedi.