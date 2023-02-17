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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Masal gibi

Halit TURAN Halit TURAN
Masal gibi
Adıyaman'ın Alitaş Mahallesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazından depremden saatler sonra komşuları tarafından kurtarılan 3 yaşındaki Masal'ın anne ve babası tarafından üzerine kapanılarak betonlardan korunduğu ortaya çıkmıştı. Masal'ı ilk gece enkazdan çıkaran mahallenin gönüllüs Celal Boybey (23) SABAH'a konuştu: Enkazların başına gittik. Bir kız çocuğu sesi duyduk. Enkazı temizleyip büyük beton parçalarını araba krikosuyla kaldırdık. Bize isminin Masal olduğunu söyledi. Kendisine siper olan anne ve babasının cansız bedenleri arasında kurarılmayı bekliyordu. Onu oradan komşuların yardımıyla çıkardık. Anne ve babasını da sağ olarak kurtarmayı isterdik.

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