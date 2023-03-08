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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Masal’a kavuşmak için DNA sonucunu bekliyorlar

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Masal’a kavuşmak için DNA sonucunu bekliyorlar
Asrın felaketi depremlere Hatay'da yakalanan ailenin yoğun bakımda bulunan 7 aylık kızları Masal, sağlığına kavuştu. Kızlarının Konya'da hastanede olduğunu öğrendikten sonra hemen buraya gelen aile, bebeklerine kavuşabilmek için DNA testinin sonucunu bekliyor. Hatay'da yaşayan Cuma Ali ve Nesrin Bakkaylı çiftinin 7 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen kızları Masal Hatay'da özel hastanede tedavi görüyordu. 6 Şubat'taki depremlerde hastanede büyük hasar olunca Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi edilen Masal bebek sağlığına kavuştu. Depremden sonra Mersin'e yerleştirilen aile de çocuklarının Konya'da olduğunu haber alır almaz Konya'ya geldi. Baba Cuma Ali Bakkaylı, "DNA testi gerektiği söylendi. Savcılığa gidip hem ifade hem de DNA testi için kan örneği verdim. Bir an önce sonuçların çıkmasını ve kızımıza kavuşmayı bekliyoruz. Geri dönüp düzenimizi kurmamız lazım" dedi. Anne Nesrin Bakkaylı ise, "Ben aylarca kızımın yanında hastanede kaldım. En son depremden önce görmüştüm. 1 aydır yavrumu göremiyorum. İşlemler bittikten sonra kızımı kucağıma alıp kokusunu içime çekmek istiyorum. Ona kavuşmak için can atıyorum" diye konuştu.

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Masal’a kavuşmak için DNA sonucunu bekliyorlar
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