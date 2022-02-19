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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Maşallah Kıymet Teyze’ye! 103 yaşında koronayı yendi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Maşallah Kıymet Teyze’ye! 103 yaşında koronayı yendi
Bursa'da 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar, Çekirge Devlet Hastanesi'nde gördüğü bir haftalık koronavirüs tedavisiyle hastalığı yendi. 8 çocuk ve çocuklarının da torunlarıyla toplam 135 kişilik ailesi olan Gülbahar taburcu olurken aşılarını zamanında yaptırdığı için hastalığı hafif atlattığını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti. Çekirge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamuran Erkoç, 'Zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız, Kıymet Teyze gibi şifa ile taburcu olup evlerine gidebiliyor. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi, altta yatan kronik hastalığının olmaması ve burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda, bugün taburculuğunu gerçekleştiriyoruz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık ve uzun ömür diliyoruz" dedi.

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Maşallah Kıymet Teyze’ye! 103 yaşında koronayı yendi
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