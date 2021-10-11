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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Maşallah Yaşar dedeye

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Maşallah Yaşar dedeye
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde koronavirüse yakalanan 92 yaşındaki Yaşar Güldüren, 15 günlük tedavi sonrası hastaneden taburcu edildi. 3 doz aşı sayesinde hastalığı yoğun bakıma girmeden atlatan Güldüren, "aşı olun" çağrısında bulundu. Yaşar Güldüren, "Ben 3 doz aşımı da oldum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Eski günler olsaydı ömür boyu kazandığımı versem bile ben böyle 15 günde olduğum tedaviyi olamazdım" dedi.
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Maşallah Yaşar dedeye
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