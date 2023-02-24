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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Maşallah Yusuf Yasin’e

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Maşallah Yusuf Yasin’e
Hatay'ın Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan 8 kişilik Bodur ailesinin evleri 6 Şubat'taki asrın felaketinde hasar gördü. Aile göç idaresinin konteynerinde kalmaya başladı. 5'inci çocuğuna hamile olan Buket Bodur, 20 Şubat akşamı kontrol için hastaneye gitti. Yapılan muayene sonucunda Bodur doğum için hazırlanmaya başlandı. Doğumhaneye gidildiği sırada 6.4'lük deprem meydana geldi. Hastane görevlileri hemen Buket Bodur'u ambulansa bindirip sahra hastanesine sevk etti. Sahra hastanesinin doğum koşullarına uygun olmaması üzerine görevliler hiç vakit kaybetmeden hemen hava ambulansı devreye soktu. Hamile kadın yapılan müdahalelerin ardından helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. Doğumhaneye alınan Buket Bodur, 5'inci çocuğu Yusuf Yasin'i kucağına almanın sevincini yaşadı.

HERKES BİRBİRİYLE YARIŞTI
Anne Bodur, "Hastaneye kontrol amacıyla gitmiştim ama doğum için hazırlık yapıldı. Tam doğumhaneye alındığım sırada depremo ldu. Bizim için herkes birbiriyle yarıştı. Allah razı olsun" dedi.

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Maşallah Yusuf Yasin’e
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