Maske genelgesinde toplu taşıma uyarısı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı"na ilişkin genelge gönderdi. Genelgede, 'Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında yeni bir karar alınıncaya kadar günlük vaka sayısı 1000'in altına düşmesi halinde maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir. Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/ İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.