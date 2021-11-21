Maske krizinin altından provokasyon çıktı

Bir AVM'de gerçekleşen olayda Beste Gümüş, restoran personeli kendisine çay vermeyince çileden çıkmıştı. Maskesiz olduğu için restoran görevlisi kendisine çay vermeyince Beste Gümüş, cep telefonuna sarıldı ve o anları kayıt altına aldı. Gümüş'ün sosyal medyada paylaştığı video gündeme oturdu. Çok sayıda kişi, siparişi vermeyen restoran personeline övgü mesajları yağdırdı.
SABAH, paylaşımı yapan Beste Gümüş'e ulaştı. Bir çocuk annesi Beste Gümüş, pandemi karşıtı "Plandemi Platformu"nun sözcüsü olduğunu öne sürerek şu açıklamalarda bulundu:
"Pandemi karşıtı doktorların şiddetle tavsiyesi üzerine kendi hür irademle maske takmıyorum. Kendim ve toplum sağlığı için de mücadele ediyorum. Derdim çalışanlar değil, bu genelgeleri ve uydurma işletme kuralları sorgulanmalı diye düşünüyorum.
Bugün mesele sağlık değil, neslimiz tehlikede. O çalışan ben telefon kaydını bitirdikten sonra, 'İnşallah bir yakının koronadan ölür' dedi. 'Ben sağlığınız tehdit altında' derken, onlar sağlıksız olan maskeyi tercih ediyor."
VİDEONUN AMACI ORTAYA ÇIKTI
Videoya gelen tepki mesajlarına rağmen sözcüsü olduğunu iddia ettiği maske, HES, PCr, aşı karşıtı Plandemi Büyük Buluşma Platformu'nun Ümraniye'de yapacağı buluşmaya davetini sürdüren Beste Gümüş, 'belgesiz sıvı' diye tabir ettiği aşı ve maskeye karşı olduğunu ve pandeminin 'oyun' olduğunu öne sürdü.