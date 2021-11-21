Maske krizinin altından provokasyon çıktı

VİDEONUN AMACI ORTAYA ÇIKTI

Videoya gelen tepki mesajlarına rağmen sözcüsü olduğunu iddia ettiği maske, HES, PCr, aşı karşıtı Plandemi Büyük Buluşma Platformu'nun Ümraniye'de yapacağı buluşmaya davetini sürdüren Beste Gümüş, 'belgesiz sıvı' diye tabir ettiği aşı ve maskeye karşı olduğunu ve pandeminin 'oyun' olduğunu öne sürdü.