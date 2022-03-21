İstanbul'da bir kişi; Ümraniye İlçesi'ne bağlı olan Tatlısu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden "Maske" imalatında kullanılan makineleri çaldı. 600 bin lira değerindeki makineleri; iş yerine geldiği kamyonetlerle çalan Y.K. (43), Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde | Video

Makineleri satın alan D.D. (42) de "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan ötürü gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan D.D. serbest bırakıldı. Y.K. ise "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.