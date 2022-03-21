Haberler Yaşam Haberleri “Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde...
Giriş Tarihi: 21.3.2022 13:05 Son Güncelleme: 21.3.2022 13:19

“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde...

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde...

İstanbul’da bir iş yerinden “Maske” imalatında kullanılan 600 bin lira değerinde makineleri çalan bir kişi yakalandı.

İstanbul'da bir kişi; Ümraniye İlçesi'ne bağlı olan Tatlısu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden "Maske" imalatında kullanılan makineleri çaldı. 600 bin lira değerindeki makineleri; iş yerine geldiği kamyonetlerle çalan Y.K. (43), Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde | Video

Makineleri satın alan D.D. (42) de "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan ötürü gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan D.D. serbest bırakıldı. Y.K. ise "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde...
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