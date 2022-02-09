Maske tartışmasında kurşun yağdırmıştı: 27 yıla kadar hapsi isteniyor

Konya'da 3,5 ay önce maske takmadığı için uyardığı Recep Ceylan'a (26) belediye otobüsü içerişinde kurşun yağdıran Adem Sarıtaş (40) hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede, Sarıtaş'ın otobüsten indirildikten sonra eve giderek silahını aldığı, daha sonra aynı belediye otobüsüne duraktan tekrar bindiği ve Recep Ceylan'a 6 el ateş ederek yaraladığı, kafasına silah dayayarak 'seni geberteceğim' tehdidinde bulunduğu belirtildi.
Adem Sarıtaş, geçtiğimiz yıl Ekim ayında maskesiz olarak Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sadık Yalçın (34) idaresindeki otobüse bindi. Şoför ve yolcular tarafından maske takması yönünde uyarılan Sarıtaş, üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak tehditlerde bulundu.
Daha sonra otobüsten indirilen Sarıtaş, eve gidip silahını alarak taksiyle otobüsün peşine düştü. Duraktan tekrar otobüse binen Sarıtaş, yolculardan Recep Ceylan'ın bacaklarına ve ellerine ateş ederek ağır yaraladı. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ahırlı ilçesinde saklandığı yaylada yakalanan Adem Sarıtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'KAFASINA SİLAH DAYAYIP, SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEMİŞ'
Adem Sarıtaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sarıtaş hakkında, Recep Ceylan ve şoför Sadık Yalçın'a yönelik 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından, ayrıca 'mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ise; "Adem Sarıtaş'ın alkollü ve maskesiz bir şekilde otobüse bindiği, otobüsün şoförünün yasak olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığı ve bu tartışmaya yolcularında dahil olduğu belirtildi.
Sarıtaş'ın 'siz kimsiniz de beni almıyorsunuz, sizi öldürürüm' diyerek tehditlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede ayrıca üzerindeki bıçağı çıkartarak 'sizi geberteceğim' diyerek tehditlerine sürdürürken otobüsten indirildiği anlatıldı.
Eve gidien Sarıtaş'ın silahını alarak gittiği otobüs durağında tekrar aynı otobüse bindiği, kendisine küfrettiğini ileri sürerek Recep Ceylan'a 6 el ateş ettiği, Ceylan'ın kafasına silah doğrultarak 'geberteceğim seni' diyerek otobüsten kaçtığı belirtildi.