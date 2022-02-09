Maske tartışmasında kurşun yağdırmıştı: 27 yıla kadar hapsi isteniyor

'KAFASINA SİLAH DAYAYIP, SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEMİŞ'

Adem Sarıtaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sarıtaş hakkında, Recep Ceylan ve şoför Sadık Yalçın'a yönelik 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından, ayrıca 'mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ise; "Adem Sarıtaş'ın alkollü ve maskesiz bir şekilde otobüse bindiği, otobüsün şoförünün yasak olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığı ve bu tartışmaya yolcularında dahil olduğu belirtildi.