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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:33 Son Güncelleme: 9.11.2021 09:49

Maske de şapka da polisten kaçmasına yetmedi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Maske de şapka da polisten kaçmasına yetmedi

İstanbul’da evlerden, iş yerlerinden ve araçlardan peş peşe hırsızlık olayları gerçekleştiren bir kişi yakalandı. Olaylarda maske ve şapka takan şüphelinin araçları, iş yerlerini ve evleri soyduğu o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi'nde evlerden, iş yerlerinden ve araçlardan peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Dört günlük sürede söz konusu adreslerden televizyon, tütün ürünleri, cep telefonu ve kişisel eşyaların çalındığı yedi farklı hırsızlık olayının güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayları H.Ç. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Olaylarda maske ve şapka takan şüphelinin araçları, iş yerlerini ve evleri soyduğu o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. H.Ç., Pendik İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan kaydı olduğu ve "Belgede Sahtecilik" suçundan arandığı tespit edilen şüpheli "İş Yerinden Hırsızlık-Otodan Hırsızlık-Evden Hırsızlık" suçlarından ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Maske de şapka da polisten kaçmasına yetmedi
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