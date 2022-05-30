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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Maskeler çıktı yüzler güldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Maskeler çıktı yüzler güldü

Kovid-19 vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında seyretmesiyle toplu taşıma araçlarında da maske takma zorunluluğu kalktı. Bakan Koca’nın ‘Yol maskesiz daha kısa’ mesajıyla paylaştığı müjde vatandaşı rahatlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam koronavirüs vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında seyretmesiyle toplu taşıma araçlarında da maske zorunluluğunun kaldırıldığı müjdesini vermesi, pandemide dönüm noktası oldu. İçişleri Bakanlığı da dün 81 il valiliğine maske kullanımıyla ilgili genelge gönderdi. Genelgede "Kovid- 19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek" denildi. SABAH, maskesiz sosyal hayatın nabzını tuttu.



Gülay Şirin: Pandemi nedeniyle iki yıldır maske takarak yaşıyorduk. Toplu taşıma araçlarında kavgalar yaşanıyordu. Şimdi bu karar bizi sevindirdi.
Yaren Gökmen: Maske zorunluluğunun kaldırılması bizleri rahatlattı. Bol bol oksijen alacağız. Kendi nefesimizi solumak zorunda kalmayacağız. Sıcak havalarda maskesiz nefes almak, eski günlerdeki gibi özlenen günlere dönmek mutluluk verici. Hepimiz derin bir nefes aldık. Sağlıklı günler bizi bekliyor.
Ahmet Kumral: İnsanlar artık sağlıklarını bireysel tedbirlerle korumalı. Takana çıkar, takmayana da tak denilmemeli. Kızım Mihrinaz da toplu taşımalarda maske takmaktan sıkılmıştı. Çocuklarımız da nefes almakta zorluyordu. Maskesiz hayat hem bize hem de çocuklarımıza biraz olsun

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Maskeler çıktı yüzler güldü
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