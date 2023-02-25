Maskeli gaspçılar yol kesip 760 bin lira çaldı

Esenyurt'ta vücut geliştirme eğitmenliği yapan O.C.K., 23 Ocak 2023 günü saat 08.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi Toygar Sokak'taki evinden çıktı.
Yanına aldığı içerisinde 760 bin TL olan çantayı otomobiline koyduğu sırada bir anda etrafını yüzleri kapalı silahlı ve bıçaklı gaspçılar sardı. Gaspçılar içerisinde para olan çantayı alırken bir yandan da O.C.K'nın otomobilin lastiklerini bıçakla keserek patlattı.
GASPÇILAR TUTUKLANDI
Olaya karışan oto tamircileri 7'şer suç kaydı olan H.K.,(25) İ..K. (26) ve Ö.Ş'yi (23) 14 Şubat günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
Araştırmalarını devam ettiren polis ekipleri olaya karışan F.Y'yi de (26) kaçmak için gittiği Dudullu Otobüs Terminali'nde16 Şubat günü düzenledikleri operasyonla yakaladı.
F.Y. de çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.