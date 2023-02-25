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Giriş Tarihi: 25.2.2023 10:08

Maskeli gaspçılar yol kesip 760 bin lira çaldı

İstanbul Esenyurt’ta vücut geliştirme eğitmenliği yapan 24 yaşındaki O.C.K. evinden içerisinde 760 bin lira para olan çantasını aracına koyarken silahlı gaspçılar tarafından soyuldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maskeli gaspçılar yol kesip 760 bin lira çaldı

Esenyurt'ta vücut geliştirme eğitmenliği yapan O.C.K., 23 Ocak 2023 günü saat 08.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi Toygar Sokak'taki evinden çıktı.

Yanına aldığı içerisinde 760 bin TL olan çantayı otomobiline koyduğu sırada bir anda etrafını yüzleri kapalı silahlı ve bıçaklı gaspçılar sardı. Gaspçılar içerisinde para olan çantayı alırken bir yandan da O.C.K'nın otomobilin lastiklerini bıçakla keserek patlattı.

Gaspçılar daha sonra olay yerine geldikleri araçla kaçtı. O.C.K., polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini inceledi.

GASPÇILAR TUTUKLANDI

Olaya karışan oto tamircileri 7'şer suç kaydı olan H.K.,(25) İ..K. (26) ve Ö.Ş'yi (23) 14 Şubat günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Araştırmalarını devam ettiren polis ekipleri olaya karışan F.Y'yi de (26) kaçmak için gittiği Dudullu Otobüs Terminali'nde16 Şubat günü düzenledikleri operasyonla yakaladı.

F.Y. de çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Maskeli gaspçılar yol kesip 760 bin lira çaldı
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