Maskeli gaspçılar yol kesip 760 bin lira çaldı

Yanına aldığı içerisinde 760 bin TL olan çantayı otomobiline koyduğu sırada bir anda etrafını yüzleri kapalı silahlı ve bıçaklı gaspçılar sardı. Gaspçılar içerisinde para olan çantayı alırken bir yandan da O.C.K'nın otomobilin lastiklerini bıçakla keserek patlattı.