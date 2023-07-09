Haberler Yaşam Haberleri Maskeli hırsızlar içinde 1 milyon olan çelik kasayı böyle çalmış
Giriş Tarihi: 9.7.2023 10:07 Son Güncelleme: 9.7.2023 10:18

Maskeli hırsızlar içinde 1 milyon olan çelik kasayı böyle çalmış

İstanbul Sultangazi’de bir işyerine gece vakti çalındı araçla gelen yüzleri maskeli hırsızlar girdikleri işyerinden içinde 1 milyon lira değerinde döviz olan Çelik kasayı çalıp gitti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri önce çalıntı aracı buldu sonra da 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maskeli hırsızlar içinde 1 milyon olan çelik kasayı böyle çalmış

Sultangazi'de Y.E.B.'ye ait bir işyerine çalıntı lüks araçlarıyla gelen hırsızlar yüzlerine maske takıp işyerinin kasasının olduğu yere yöneldi. Geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan olayda hırsızlar içerisinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde döviz bulunan Çelik kasayı geldikleri araca yükleyip götürdü.

İhbar üzerine Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin hırsızlık için kullandıkları çalıntı araç Eyüpsultan'da bir adreste terk edilmiş halde bulundu.

Çalışmaları devamında incelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler 23 yaşında 25 kaydı olan Cavit B.S. 41 yaşındaki Ahmet Y. gözaltına alındı.

Fatih ve Kağıthane ilçelerin yakalanan iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Huzuru bozana sınırdışı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona gönderme: 'Kazanamazsam bırakırım' diyenler siyaseti bırakmadı
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
ARKADAŞINA GÖNDER
Maskeli hırsızlar içinde 1 milyon olan çelik kasayı böyle çalmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA