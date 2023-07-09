Maskeli hırsızlar içinde 1 milyon olan çelik kasayı böyle çalmış

Sultangazi'de Y.E.B.'ye ait bir işyerine çalıntı lüks araçlarıyla gelen hırsızlar yüzlerine maske takıp işyerinin kasasının olduğu yere yöneldi. Geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan olayda hırsızlar içerisinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde döviz bulunan Çelik kasayı geldikleri araca yükleyip götürdü.

İhbar üzerine Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin hırsızlık için kullandıkları çalıntı araç Eyüpsultan'da bir adreste terk edilmiş halde bulundu.

Çalışmaları devamında incelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler 23 yaşında 25 kaydı olan Cavit B.S. 41 yaşındaki Ahmet Y. gözaltına alındı.

Fatih ve Kağıthane ilçelerin yakalanan iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.