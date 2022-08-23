Haberler Yaşam Haberleri Maskeli saldırganlar, kahvaltı salonunda 2 kişiyi öldürdü
Giriş Tarihi: 24.8.2022

Maskeli saldırganlar, kahvaltı salonunda 2 kişiyi öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maskeli saldırganlar, kahvaltı salonunda 2 kişiyi öldürdü
Küçükçekmece'de kahvaltı salonunda oturan 2 genç, uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kahvaltı salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kahvaltı salonunda yemek yiyen Yusuf Arslan ile Abdullah Okumuş, kimliği henüz belirlenemeyen yüzü kapalı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İki genç yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
YKS EK TERCİHLER BAŞLIYOR! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak, kılavuzu yayınlandı mı?
EYT son dakika haberleri 24 Ağustos: Bakan Bilgin'in açıklaması ile EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Zelenski, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...
KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB takvimi ile KYK başvuru tarihleri 2022!
E devlet isim değiştirme başvurusu nasıl yapılır, kaç günde sonuçları? E devlet isim değiştirme ile ad soyad değişikliği
Emekli promosyonu veren bankalar ile hesaplar 8 bin TL üzerinde! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
Son dakika: Sözleşmelilere kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Maskeli saldırganlar, kahvaltı salonunda 2 kişiyi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA