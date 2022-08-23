Maskeli saldırganlar, kahvaltı salonunda 2 kişiyi öldürdü

Küçükçekmece'de kahvaltı salonunda oturan 2 genç, uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kahvaltı salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kahvaltı salonunda yemek yiyen Yusuf Arslan ile Abdullah Okumuş, kimliği henüz belirlenemeyen yüzü kapalı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İki genç yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.