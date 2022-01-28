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Giriş Tarihi: 28.1.2022 14:36 Son Güncelleme: 28.1.2022 14:41

Maskeli soyguncu İzmir polisinden kaçamadı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Maskeli soyguncu İzmir polisinden kaçamadı

İzmir'in Bornova ilçesindeki kuyumcuya maskeli bereli olarak gelerek belinden çıkardığı tabanca ile soyan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün sonra yakalandı. Şüphelinin çaldığı 50-55 bin liralık altın kuyumcuya teslim edilirken, 29 yaşındaki İ.A. nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü akşam saat 16.45 sıralarında Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuda yaşandı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, iş yerine giren şüpheli, belinden çıkarttığı tabancayı çalışanlara doğrultarak tehdit etti. Daha sonra 50-55 bin liralık altını alan şüpheli iş yerinden kaçmayı başardı. Şüphelinin tespitine ve yakalanmasına yönelik olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü Bornova ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışma neticesinde yakalandı.

29 yaşındaki İ.A ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı 50-55 bin liralık altın kuyumcuya teslim edildi. Kuyumcu başarılı çalışmalarından ötürü İzmir polisine teşekkür etti. 29 yaşındaki İ.A. nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Maskeli soyguncu İzmir polisinden kaçamadı
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