Maskeli soyguncu İzmir polisinden kaçamadı

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü akşam saat 16.45 sıralarında Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuda yaşandı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, iş yerine giren şüpheli, belinden çıkarttığı tabancayı çalışanlara doğrultarak tehdit etti. Daha sonra 50-55 bin liralık altını alan şüpheli iş yerinden kaçmayı başardı. Şüphelinin tespitine ve yakalanmasına yönelik olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü Bornova ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışma neticesinde yakalandı.

29 yaşındaki İ.A ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı 50-55 bin liralık altın kuyumcuya teslim edildi. Kuyumcu başarılı çalışmalarından ötürü İzmir polisine teşekkür etti. 29 yaşındaki İ.A. nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.