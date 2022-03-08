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Giriş Tarihi: 8.3.2022 17:19 Son Güncelleme: 8.3.2022 17:30

Maskeli ve otomatik silahlarla kuyumcudan bir milyonluk altın çaldılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Maskeli ve otomatik silahlarla kuyumcudan bir milyonluk altın çaldılar

Kağıthane’de araçla gelen maskeli 4 soyguncu, otomatik silahlarla girdiği kuyumcuda çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştılar.

Maskeli ve silahlı soygun olayı saat 12.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe'de meydana geldi. Yüzlerinde maske ve ellerinde otomatik silahlarla Nurtepe'deki kuyumcu dükkanına gelen 4 şahıs çalışanı silah doğrultarak bir el ateş açarak ve çalışanı korkutup etkisiz hale getirdi. Soyguncular yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden uzaklaştı.


OTOMATİK SİLAHLA SOYGUN KAMERADA

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak işyerindeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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Maskeli ve otomatik silahlarla kuyumcudan bir milyonluk altın çaldılar
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