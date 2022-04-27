Maskesiz ilk okul gününde yüzler güldü

18 Milyondanfazla öğrenciyle 1.2 milyon öğretmen 6 Eylül'den bu yana devam eden yüz yüze eğitimlerinde ilk kez dün maskesiz ders yaptı. Öğrencilerin aylar sonra özgürce nefes alabilmelerinden duydukları mutluluk yüzlerinden okundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Kovid-19 salgınıyla ilgili süreci başarıyla tamamladık" dedi. SABAH'a konuşan öğretmenler de "40 dakika boyunca maskeyle ders anlatmak, öğrencilerimize sesimizi duyurabilmek çok zor oluyordu. Onların da yüzlerini, mimiklerini görmek bir eğitimci için çok önemli. Bundan sonra derslerimiz daha verimli geçecek" dedi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da "Bu kararın çok olumlu psikolojik etkilerini de göreceğiz" dedi.