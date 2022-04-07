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Giriş Tarihi: 7.4.2022 11:42 Son Güncelleme: 7.4.2022 11:42

Maskesiz öğrenciye uyarı cezası

Maskesiz öğrenciye uyarı cezası

Adana'daki 5. sınıf öğrencisi Günef Ateş, zorunlu olmasına rağmen ‘nefes alamadığı' için okulda maske takmadı.

Adana'daki Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi Günef Ateş, zorunlu olmasına rağmen 'nefes alamadığı' için okulda maske takmadı. Okul yönetimi, sosyal mesafenin korunamadığı sınıfta uyarılara rağmen maske takmamasını gerekçe gösterip Ateş'e uyarı cezası verdi. İdare, Ateş'in babası Can Behram Ateş'i de; "Öğrencimizdeki olumsuz alışkanlıkları önlemek için okul idaresiyle sürekli işbirliği yapmanızı önemli rica ederiz" diye uyardı.

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Maskesiz öğrenciye uyarı cezası
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