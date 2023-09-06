Haberler Yaşam Haberleri MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu: "25’i en ağır olmak üzere 50-60 mağazada hasar var"
Giriş Tarihi: 6.9.2023 14:38 Son Güncelleme: 6.9.2023 15:01

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu: "25’i en ağır olmak üzere 50-60 mağazada hasar var"

Bir akşam saatinde kısa süreli yağan ve metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de derelerin taşması sonucu caddeler göle döndü ve birçok ev ve işyerlerini su bastı. Selin en büyük zararı verdiği noktaların başında, Türkiye'de mobilya sektörünün en önemli adresi MASKO geldi. Çok sayıda mağazadaki mobilyalar sokağa sürüklendi, otomobiller mağazalara girdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu: 25’i en ağır olmak üzere 50-60 mağazada hasar var

Mağaza sahipleri zararlarının milyonlarca lira olduğunu belirtirken olay yerine gelip incelemelerde bulunan MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, 25'i en ağır olmak üzere 50-60 mağazada 1 milyarlık zararın söz konusu olduğunu belirterek, "778 mağazanın bulunduğu MASKO'da selden dolayı 2 istinat duvarının çökmesi sonucu dere konumundaki sokakta bulunan 25'i ağır 60 mağazanın ve 10'un üzerinde araç zarar gördü. Bazı araçların ise selden dolayı mağazalara girdiğini gördük.

11 yıl önce yine sel olayı yaşanmış ve altyapının düzeltilmesi ile sorun halledilmişti. Fakat bu defa suyun şiddetinin yüksek olması ve iki istinat duvarını yıkması sonucu zarar daha büyük olmuştur. Sel sırasında iki vatandaşımız araçta sıkışmış ve çevredekiler tarafından kurtarılmış. Can kaybının olmaması sevindirici. Esnafımıza hem kendimiz destek vereceğiz hem de devletimizden yardım bekliyoruz. Yapılan kaba hesapla selden etkilenen bölgede mağazalardaki malzemeler, araçlar ve diğer zararlarla birlikte toplam 1 milyar liralık zararın söz konusu olduğunu gördük." dedi.

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MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu: "25’i en ağır olmak üzere 50-60 mağazada hasar var"
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