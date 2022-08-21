MASTERCHEF KİM KAZANDI, SON YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 18. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.

Farklı tarifler ile yarışan yarışmacılar birbirinden farklı tabaklarla jüri karşısına çıktı. Son bir kişi ana kadro biletini alacak.