Haberler Yaşam Haberleri Masterchef ana kadroya giren 18. isim kim oldu? Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, son yarışmacı kim oldu? (20 Ağustos 2022)
Giriş Tarihi: 21.8.2022 00:15 Son Güncelleme: 21.8.2022 00:16

Masterchef ana kadroya giren 18. isim kim oldu? Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, son yarışmacı kim oldu? (20 Ağustos 2022)

Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı bugün belli oluyor. Çikolatalı mus ile yarışan yarışmacılar son biletin sahibi olmak için mücadele ediyor. Programın sevenleri “Masterchef’te kim kazandı, 18. Önlüğü kim aldı” sorularına yanıt arıyor. 20 Ağustos 2022 yeni bölümde son isim merakla bekleniyor. Peki, Masterchef 18. Yarışmacı kim oldu, kim kazandı? İşte, Masterchef ana kadro 2022 listesi…

Masterchef ana kadroya giren 18. isim kim oldu? Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, son yarışmacı kim oldu? 20 Ağustos 2022

Masterchef ana kadroya giren isimler bugün netleşiyor. Geçtiğimiz gün 17. Yarışmacı Ayaz olmuştu. Şimdi son yarışmacı ana kadroya dahil oluyor. İzleyenler Masterchef'te kim kazandı, 18. Önlüğü kim aldı sorularına yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması maratonu son yarışmacıyla birlikte başlayacak. Peki, Masterchef 18. Yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? İşte, son yarışmacı…

MASTERCHEF KİM KAZANDI, SON YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 18. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.

Farklı tarifler ile yarışan yarışmacılar birbirinden farklı tabaklarla jüri karşısına çıktı. Son bir kişi ana kadro biletini alacak.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Masterchef kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye ana kadroda 18 kişi yer alacak. 20 Ağustos 2022 tarihli Masterchef son bölümde son yarışmacı belli oluyor!

Masterchef ana kadro 18. Yarışmacısı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ

Sezonun netleşen ana kadro yarışmacıları:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç ve Ayaz.

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Masterchef ana kadroya giren 18. isim kim oldu? Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, son yarışmacı kim oldu? (20 Ağustos 2022)
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